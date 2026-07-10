Αεροδιακομιδή βρέφους σε κρίσιμη κατάσταση από Ρόδο στην Αθήνα

Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε στην Αθήνα, ένα βρέφος δέκα μηνών, μετά από περιστατικό πνιγμονής εξαιτίας τροφής. Το περιστατικό, συνέβη το βράδυ της Πέμπτης, στο νησί της Ρόδου.

Το βρέφος, διακομίστηκε σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, στο τμήμα των επειγόντων του νοσοκομείου Ρόδου. Οι γιατροί, μετά από συντονισμένες προσπάθειες, κατάφεραν να αφαιρέσουν τη τροφή, που ήταν σφηνωμένη στο λαιμό του παιδιού.

Ωστόσο, η κατάσταση του παιδιού, παρέμενε ιδιαίτερα σοβαρή, και κρίθηκε και οργανώθηκε η επείγουσα αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.