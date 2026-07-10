Πτολεμαϊδα: Λύθηκε το μυστήριο με κλεμμένα αυτοκίνητα

Στην εξιχνίαση τριών υποθέσεων κλοπής αυτοκινήτων προχώρησαν αστυνομικοί στην ΠτολεμαΪδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ένας 52χρονος είχε καταγγείλει ότι του έκλεψαν το αυτοκίνητο, από το σημείο που ήταν σταθμευμένο, ενώ μέσα ήταν και η χρεωστική του κάρτα την οποία και χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Μετά την έρευνα διαπιστώθηκε πως πρόκειται για τρεις άνδρες έναν 20χρονο, έναν 21χρονο και έναν 26χρονο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία, απόπειρα κλοπής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απάτη με υπολογιστή κατά συναυτουργία και κατ’εξακολούθηση.

Το κλεμμένο αυτοκίνητο του 52χρονου εντοπίστηκε από τις αρχές χτες το πρωί κρυμμένο σε ρέμα και επιστράφη στον ιδιοκτήτη του.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι τρεις άνδρες είχαν κλέψει και άλλο όχημα στο διάστημα μεταξύ 15 και 16 Ιουνίου, ενός 59χρονου αλλοδαπού. Ακόμη στις 6 Ιουλίου είχαν αποπειραθεί να κλέψουν και άλλο αυτοκίνητο ενός 51χρονου.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εαορδαίας και η δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.