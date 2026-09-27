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Βίντεο: Δεν σταματούν να τραγουδούν ποτέ. Ντύθηκε γαλανόλευκα η Γερμανία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/09/2026 14:01
Βίντεο: Δεν σταματούν να τραγουδούν ποτέ. Ντύθηκε γαλανόλευκα η Γερμανία
Πλημμύρισε απο Έλληνες το Άουγκσμπουργκ

6.000 Έλληνες δίνουν δυναμικό παλμό στην Γερμανία λίγες ώρες πριν το αγώνα της Εθνικής που θα μεταδοθεί απόψε ζωντανά απο τον Alphatv.

Οι ΄΄φάροι΄΄ έχουν κατακλύσει κάθε δρόμο του Άουγκσμπουργκ δίνοντας υπόσχεση οτι θα ενισχύσουν τους διεθνείς μας στο δύσκολο αποψινό παιχνίδι.

Ραντεβού στην τηλεόραση του Alphatv στις 21:45

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