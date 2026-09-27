Βίντεο: Δεν σταματούν να τραγουδούν ποτέ. Ντύθηκε γαλανόλευκα η Γερμανία

6.000 Έλληνες δίνουν δυναμικό παλμό στην Γερμανία λίγες ώρες πριν το αγώνα της Εθνικής που θα μεταδοθεί απόψε ζωντανά απο τον Alphatv.

Οι ΄΄φάροι΄΄ έχουν κατακλύσει κάθε δρόμο του Άουγκσμπουργκ δίνοντας υπόσχεση οτι θα ενισχύσουν τους διεθνείς μας στο δύσκολο αποψινό παιχνίδι.

Ραντεβού στην τηλεόραση του Alphatv στις 21:45