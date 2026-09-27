Βίντεο:Τίμησαν την ναυμαχία της Αγκάλης στον κόλπο της Ιτέας

Την Ναυμαχία της Αγκάλης όπου στις 17 Σεπτεμβρίου 1827, οι ελληνοβρετανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τα παράλια της Στερεάς Ελλάδας κατατροπώνοντας τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο τίμησαν οι κάτοικοι της Ιτέας στη Φωκίδα .

Η ναυμαχία αυτή ήταν ουσιαστικά ο προπομπός της μεγάλης ήττας του τουρκοαιγυπτιακού στόλου στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, ο οποίος μετά την ήττα του από τις ελληνοβρετανικές δυνάμεις στον Κορινθιακό Κόλπο, υποχώρησε στην Πελοπόννησο.

Κάθε χρόνο γίνεται η φαντασμαγορική αναπαράσταση της ναυμαχίας στο λιμάνι της Ιτέας με βεγγαλικά και καϊκια με καπνογόνα να δημιουργούν εντυπωσιακές εικόνες υπό τους ήχους της μπάντας του πολεμικού ναυτικού. Από χθες βρίσκεται μάλιστα στο λιμάνι της Ιτέας η κανονιοφόρος «Νικηφόρος»,με το πολεμικό ναυτικό να αποδίδει τιμή στην τόσο σημαντική ιστορική ναυμαχία .