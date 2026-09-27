Κακοκαιρία στην Εύβοια: Διάσωση δύο 55χρονων στα Πολιτικά, πλημμύρες σε Ψαχνά και Τριάδα

Δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα ηλικίας 55 ετών με καταγωγή από το Ισραήλ, απεγκλωβίστηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου 2026 από όχημα που είχε ακινητοποιηθεί στα Πολιτικά Ευβοίας. Η έντονη βροχόπτωση είχε μεταφέρει φερτά υλικά στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να κολλήσει στις λάσπες.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε μέσω του 112 περίπου στις 03:45. Μετά τον γεωεντοπισμό των δύο επιβαινόντων, τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ψαχνών έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στην απομάκρυνσή τους.

Οι δύο 55χρονοι μεταφέρθηκαν στην Καμαρίτσα, όπου βρέθηκαν σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 05:00.

Πλημμυρικά φαινόμενα σε Ψαχνά και Τριάδα

Η κακοκαιρία που εκδηλώθηκε από το βράδυ του Σαββάτου προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στην Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια. Καταγράφηκαν πλημμύρες σε κατοικίες, κατολισθήσεις και δυσκολίες στην κυκλοφορία λόγω των επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η εικόνα στον Δήμο Διρφύων–Μεσσαπίων. Στην είσοδο των Ψαχνών από την πλευρά της Βόρειας Εύβοιας πλημμύρισαν σπίτια, καθώς η βροχόπτωση ήταν έντονη στην περιοχή.

Στην Τριάδα του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων, μεγάλοι όγκοι νερού δημιούργησαν προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους. Πλημμύρισαν αυλές, νερά μπήκαν σε ορισμένες κατοικίες και καταγράφηκαν ζημιές σε καλλιέργειες.

Στην Σκιάθο το παραλιακό μέτωπο έγινε ποτάμι

Σοβαρές ήταν οι συνέπειες της κακοκαιρίας και στη Σκιάθο. Σημαντικό τμήμα του παραλιακού μετώπου πλημμύρισε, ενώ δρόμοι του νησιού καλύφθηκαν από νερά μετά τη μεγάλη ποσότητα βροχής που έπεσε σε σύντομο χρόνο.

Τα ορμητικά νερά δημιούργησαν προβλήματα σε καταστήματα και παρέσυραν τραπέζια από εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για την Κυριακή

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, διατηρώντας την πορτοκαλί προειδοποίηση για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ΕΜΥ προειδοποίησε για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα χαλαζόπτωσης. Τα φαινόμενα αναμενόταν να επηρεάσουν έως τις πρωινές ώρες την ανατολική Θεσσαλία, κυρίως τον νομό Μαγνησίας, τις Σποράδες, τα δυτικά τμήματα της Κρήτης και τις δυτικές Κυκλάδες.