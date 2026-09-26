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Βίντεο -΄Αννα Βίσση για Γιώργο Μαζωνάκη: Ο Γιώργος γεννήθηκε για να αγαπηθεί, να ξεχωρίσει να τραγουδήσει και να μιλήσει στις καρδιές μας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/09/2026 00:41
Βίντεο -΄Αννα Βίσση για Γιώργο Μαζωνάκη: Ο Γιώργος γεννήθηκε για να αγαπηθεί, να ξεχωρίσει να τραγουδήσει και να μιλήσει στις καρδιές μας
Η Βίσση μίλησε συγκινημένη για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Γιώργος γεννήθηκε για να αγαπηθεί, να ξεχωρίσει,  να τραγουδήσει και να μιλήσει στις καρδιές μας είπε η Άννα Βίσση όταν αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

΄΄Μακάρι να μπορούσε να αφουγκρασθεί και να δει αυτοτο κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον χαμό του ΄΄ είπε η αγαπημένη καλλιτέχνης

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΣΣΗ ΟΑΚΑ
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Απο εδω και πέρα όπως είπε να πιστέψουμε οτι τα Σάββατα του ανήκουν .

ΒΙΣΣΗ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΟΑΚΑ
Το ΄΄κάθε βράδυ του Σαββάτου΄΄ πλημμύρισε το ΟΑΚΑ

Και κάλεσε τους θαυμαστές της να τραγουδήσουν όλοι μαζί το …. Κάθε Βράδυ του Σαββάτου ….

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