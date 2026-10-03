Ρομέν Γαβράς: Η «Θυσία» στην Αθήνα

Η Αθήνα υποδέχεται τον Ρομέν Γαβρά για την ειδική προβολή της νέας του ταινίας «Θυσία» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

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Η προβολή πραγματοποιείται σήμερα, σε μια ιδιαίτερη κινηματογραφική βραδιά, με τον σκηνοθέτη να επιστρέφει στην Ελλάδα για την παρουσίαση της νέας του δουλειάς.

Η «Θυσία» είναι μια σατιρική περιπέτεια δράσης με διεθνές καστ. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται η Άνια Τέιλορ-Τζόι, ο Κρις Έβανς, ο Βενσάν Κασέλ, η Σάλμα Χάγιεκ και ο Τζον Μάλκοβιτς. Στην ταινία συμμετέχει και η Charli XCX.

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Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά. Η βραδιά παίρνει απρόβλεπτη τροπή όταν μια ριζοσπαστικοποιημένη ομάδα εισβάλλει στην εκδήλωση, με στόχο να πραγματοποιήσει μια τελετουργική θυσία.

Πρόκειται για την πρώτη αγγλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία του Ρομέν Γαβρά, ο οποίος έχει ξεχωρίσει τα προηγούμενα χρόνια τόσο στον κινηματογράφο όσο και στη σκηνοθεσία μουσικών βίντεο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία της Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Η γνωστή Αμερικανίδα μοντέλο και ηθοποιός διατηρεί σχέση με τον Ρομέν Γαβρά και βρέθηκε μαζί του στην Αθήνα για την ειδική προβολή.

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Η επίσκεψη του Γαβρά στην πρωτεύουσα δεν περιορίζεται στην ταινία. Την Κυριακή θα συμμετάσχει και σε masterclass στη Στέγη, όπου θα μιλήσει για τη δουλειά του, τις ταινίες του και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί τις εικόνες του.

Η «Θυσία» φέρνει έτσι τον Ρομέν Γαβρά στην Αθήνα, με μια ταινία που συνδυάζει μεγάλο διεθνές καστ, μαύρο χιούμορ και μια ιστορία που εξελίσσεται μακριά από τα συνηθισμένα κινηματογραφικά μοτίβα.