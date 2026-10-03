Ρέθυμνο: Χωρίς νερό τρεις οικισμοί στον Μυλοπόταμο

Χωρίς υδροδότηση παραμένουν τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στον Δήμο Μυλοποτάμου, μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης, ενώ η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο λόγω της κατάρρευσης τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου.

Η πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται εργασίες δεν είναι εύκολη. Για τον λόγο αυτό, η αποκατάσταση δεν μπορεί ακόμη να προχωρήσει με κανονικούς ρυθμούς.

Συνεργεία της ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου βρίσκονται σε επιφυλακή και επιχειρούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες το συντομότερο δυνατό.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα επιστρέψει το νερό στους τρεις οικισμούς. Προϋπόθεση αποτελεί να εξασφαλιστεί πρώτα η ασφαλής πρόσβαση στα σημεία του δικτύου.

Η ΔΕΥΑ καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν την κατανάλωση και να χρησιμοποιούν με φειδώ όσα αποθέματα νερού διαθέτουν, μέχρι να αποκατασταθεί η υδροδότηση.

Νεότερη ενημέρωση αναμένεται από τη ΔΕΥΑ και τον Δήμο Μυλοποτάμου, ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών.