Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 27χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Στον Πειραιά συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής ένας 27χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη επιχείρηση σε διαμέρισμα της περιοχής.

Στην επιχείρηση συμμετείχε η ΕΚΑΜ και υπήρχε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Ο 27χρονος εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα και συνελήφθη.

Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που σημειώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου, έξω από κατάστημα στην Ανάβυσσο. Ο 27χρονος εργαζόταν ως φύλακας και φέρεται να επιχείρησε να πυροβολήσει άλλο άτομο.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν δύο περαστικοί.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα βρέθηκε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρας με 12 φυσίγγια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη ένα μαχαίρι και 4,3 γραμμάρια κάνναβης.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται επίσης κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και 8.600 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 27χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις που αφορούσαν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ναρκωτικά και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για την εκτέλεση του εντάλματος και την προβλεπόμενη διαδικασία.