Βίντεο- Αιγάλεω: Καρέ-καρέ η κατάρρευση της στέγης από την πυρκαγιά σε εργοστάσιο

Σε αποκλειστικό βίντεο του Alpha καταγράφεται η στιγμή που τμήμα της οροφής της στέγης του εργοστασίου που έχει πιάσει φωτιά στο Αιγάλεω καταρρέει.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις επί της οδού Ορφέως, σε χώρο όπου φυλάσσονταν υλικά ιδιαίτερα εύφλεκτα, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωσή της. Οι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ η ένταση της φωτιάς προκάλεσε σοβαρές φθορές στο κτίριο.

Παρά τις δυσκολίες, η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικούς χώρους.