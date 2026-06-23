Βίντεο: Φωτιά σε αποθήκη στο Αιγάλεω – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο Αιγάλεω, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο εργοστασίου επί της οδού Ορφέως.

Για την αντιμετώπιση του συμβάντος αναπτύχθηκαν στο σημείο 35 πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες και 10 οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της.

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία για τα οχήματα στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού.