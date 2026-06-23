Πέλλα: “Μαϊμού” λογίστρια έπεσε σε αστυνομικό

Οι δράστες επέλεξαν το λάθος θύμα, καθώς ο άνθρωπος που επιχείρησαν να εξαπατήσουν ήταν αστυνομικός, γεγονός που οδήγησε τελικά στη σύλληψη ενός 39χρονου φυγόποινου.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στην Πέλλα, όταν γυναίκα που φέρεται να συμμετείχε στην απάτη, επικοινώνησε τηλεφωνικά με 44χρονο άνδρα, προσποιούμενη τη λογίστριά του. Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να καταγραφούν χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να αποφευχθεί δήθεν πρόστιμο, επιχείρησε να τον πείσει να συγκεντρώσει κοσμήματα και μετρητά.

Ωστόσο, ο 44χρονος αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή ότι επρόκειτο για απόπειρα εξαπάτησης. Χωρίς να αποκαλύψει την ιδιότητά του, ενημέρωσε τους συναδέλφους του και στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών.

Όταν ο 39χρονος εμφανίστηκε για να παραλάβει τη λεία του, βρέθηκε αντιμέτωπος με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος επιχείρησε να διαφύγει πεζός και αντιστάθηκε κατά τη διάρκεια της σύλληψης.

Οι αρχές εξετάζουν τη σύνδεσή του με απάτη που καταγγέλθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Κιλκίς, όπου 79χρονη γυναίκα έχασε 8.000 ευρώ με παρόμοια μεθοδολογία.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι ο 39χρονος χρησιμοποιούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα από περιοχή της Αττικής, στην οποία είχε τοποθετηθεί πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας.

Ακόμη πιο βαρύ αποδείχθηκε το ποινικό του παρελθόν. Σε βάρος του εκκρεμούσαν τέσσερις καταδικαστικές αποφάσεις, με συνολικές ποινές κάθειρξης 10 ετών, φυλάκισης 19 μηνών και χρηματική ποινή που ξεπερνά τις 51.000 ευρώ.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα τηλεφωνικών απατών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, με τις αρχές να υπενθυμίζουν ότι κανένας λογιστής, δημόσια υπηρεσία ή κρατικός φορέας δεν ζητά τηλεφωνικά χρήματα, κοσμήματα ή τραπεζικά στοιχεία από πολίτες.