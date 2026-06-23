Τροχαίο στον Κηφισό

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων σημειώθηκε πριν απο λίγο στο ύψος των ΚΤΕΛ στον Κηφισό στο ρεύμα καθόδου.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες συγκρούστηκε ένα φορτηγό με το αυτοκίνητο- που βλεπετε στο βίντεο- με αποτέλεσμα ο οδηγός του να χάσει τον έλεγχο και να χτυπήσει στις προστατευτικές μπάρες.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του Ι.Χ. Στο σημείο άμεσα έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που πήραν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.