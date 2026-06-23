Δίκη-Τέμπη: Αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με νέα αιτήματα

Με την υποβολή νέων αιτημάτων από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται αύριο στη Λάρισα, η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη.

Τρία αιτήματα υπέβαλλε σήμερα ο συνήγορος οικογενειών θυμάτων, και πατέρας θύματος των Τεμπών, κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, όπου έχουν να κάνουν:

1) Την προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του υπουργείου μεταφορών και των εμπλεκομένων φορέων του ελληνικού σιδηρόδρομου (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ), για τη σύμβαση “717” για την περίοδο 2021- 2023.

2) Την κλήση νέων μαρτύρων, προκειμένου να καταθέσουν.

3) Την αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων.

Ωστόσο σήμερα, το δικαστήριο, δεν έκανε δεκτά, απορρίπτοντας τα αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορούμενων, με την επιφύλαξη της προέδρου, να επανέλθει στο συγκεκριμένο αίτημα, μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.