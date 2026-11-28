Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής οδήγησε στην εξάρθρωση τριών εγκληματικών οργανώσεων και μίας συμμορίας που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά σε Γαλατά, Μέθανα και Πόρο, αλλά και σε άλλες περιοχές.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τροιζήνας να προχωρούν σε 10 συλλήψεις. Πρόκειται για εννέα άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας από 31 έως 64 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη επτά μέλη των ομάδων, τα οποία αναζητούνται, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών σε βάρος επιπλέον 51 ατόμων.

Διακίνηση ακόμη και κοντά σε σχολείο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση 46χρονου συλληφθέντα, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε επεκτείνει τη δράση του κοντά σε σχολική μονάδα στην περιοχή της Τροιζηνίας.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, του Αστυνομικού Τμήματος Πόρου και αστυνομικού σκύλου.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Στα σπίτια των εμπλεκομένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

384 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

45 γραμμάρια κοκαΐνης.

24 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα).

89 ναρκωτικά δισκία.

2 φιαλίδια μεθαδόνης.

13 συσκευασίες σπόρων κάνναβης.

15 τρίφτες κάνναβης.

6 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

11 κροτίδες.

11 κινητά τηλέφωνα.

4.655 ευρώ σε μετρητά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας, κατά περίπτωση, κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων επτά ταυτοποιημένων μελών βρίσκονται σε εξέλιξη.