Βέροια: Νεκρός 24χρονος μετά από πτώση με Ι.Χ. σε αρδευτικό κανάλι

Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος μετά από πτώση με Ι.Χ αυτοκίνητι σε αδρευτικό κανάλι στην επαρχιακή οδό Νεοχωροπούλου – Αλεξάνδρειας, στην περιοχή Νησέλι Ημαθίας

Σύμφωνα με την αστυνομία τα ξημερώματα, διερχόμενος οδηγός είδε το όχημα και ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις τις πυροσβεστικής και ανέσυραν τον 24χρονο και το Όχημα.

Ο 24χρονος μεταθέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.