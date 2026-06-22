Dog Walker: Το επάγγελμα που δεν σταματά ούτε στον καύσωνα

Για τους περισσότερους, η βόλτα του σκύλου είναι μια καθημερινή συνήθεια λίγων λεπτών. Για κάποιους άλλους, όμως, είναι επάγγελμα, ευθύνη και τρόπος ζωής.

Ο Στέλιος Μαλχάζος ανήκει σε μια κατηγορία επαγγελματιών που τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία στις ελληνικές πόλεις.

Είναι dog walker, συνοδός σκύλων και η καθημερινότητά του καθορίζεται από τις ανάγκες των τετράποδων «πελατών» του!

Η δουλειά του δεν γνωρίζει εποχές. Είτε επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, είτε καύσωνας, το πρόγραμμα πρέπει να προσαρμοστεί, ώστε τα ζώα να βγουν με ασφάλεια για την απαραίτητη βόλτα τους.

«Ξεκίνησα από την αγάπη μου για τα σκυλιά και τα ζώα γενικότερα. Στην αρχή αναλάμβανα σκύλους φίλων και σιγά-σιγά αυτό εξελίχθηκε σε επαγγελματική δραστηριότητα», αναφέρει.

Αν και πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται απλώς για μια βόλτα στο πάρκο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ένας επαγγελματίας συνοδός σκύλων καλείται να διαχειριστεί διαφορετικούς χαρακτήρες ζώων, απρόβλεπτες καταστάσεις στον δρόμο και πιθανούς κινδύνους που συχνά περνούν απαρατήρητοι από τους ιδιοκτήτες.

«Ο κόσμος πιστεύει ότι είναι κάτι εύκολο. Όμως έξω υπάρχουν μηχανάκια, θόρυβοι, τροφές πεταμένες στο δρόμο ή καταστάσεις που μπορεί να τρομάξουν έναν σκύλο. Έχεις μεγάλη ευθύνη, γιατί εκείνη τη στιγμή το ζώο βρίσκεται υπό τη δική σου φροντίδα», εξηγεί.

Το καλοκαίρι αποτελεί ίσως τη δυσκολότερη περίοδο του χρόνου. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν τους επαγγελματίες του χώρου να αναπροσαρμόζουν πλήρως το πρόγραμμά τους, ώστε να προστατεύουν τα ζώα από τη θερμική καταπόνηση.

Οι πρωινές βόλτες ξεκινούν συχνά πριν ακόμη ανατείλει καλά ο ήλιος, από τις 6 ή τις 6:30 το πρωί, ενώ μετά τις 11 οι μετακινήσεις περιορίζονται σημαντικά. Αντίστοιχα, οι απογευματινές έξοδοι πραγματοποιούνται μετά τη δύση του ήλιου, όταν οι θερμοκρασίες αρχίζουν να υποχωρούν.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους νερό, να αποφεύγουν τις μεγάλες διαδρομές κατά τις ώρες έντονης ζέστης και να επιλέγουν σημεία με σκιά και δροσιά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στα σημεία όπου έχουν γίνει ψεκασμοί για έντομα.

Για όσους το ασκούν καθημερινά, η βόλτα ενός σκύλου δεν είναι μια απλή διαδρομή στη γειτονιά! Είναι μια ευθύνη, που ξεκινά από τη στιγμή που παραλαμβάνουν το ζώο και ολοκληρώνεται μόνο όταν το επιστρέψουν με ασφάλεια στο σπίτι του!

Δείτε το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή του Alpha, “Super Κατερίνα”.