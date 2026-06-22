Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε ρυμουλκό στη Σαλαμίνα

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά που είχε ξεσπάσει σε ρυμουλκό σκάφος, στη Σαλαμίνα, στον όρμο της Πούντας, αποτρέποντας έτσι, την εξάπλωσή της σε γειτονικούς χώρους.

Το συγκεκριμένο σκάφος βρισκόταν στη στεριά, μέσα σε ιδιωτικό ναυπηγείο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, έλαβαν μέρος 25 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα

Οι αρμόδιες Αρχές, ερευνούν τα αίτια του περιστατικού, ενώ δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τραυματισμούς.