Πάτρα: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικο με πατίνι

Ένας 16χρονος που κινούνταν με το πατίνι του στη συμβολή των οδών Ιουστίνου και Βυζαντίου, στην περιοχή της Τέρψης, στην Πάτρα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε για να προσφέρει βοήθεια, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν αμέσως έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού. Έπειτα από αναζητήσεις και τη συλλογή στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές.