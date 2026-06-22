Μοιράστηκε τη μάχη της με τον καρκίνο- Στέλνει μήνυμα ελπίδας στις γυναίκες

Η ιστορία της Ειρήνης Ράγιου που αναδείχθηκε μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, δεν είναι μόνο μια προσωπική περιπέτεια υγείας. Είναι μια μαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο μια γυναίκα επέλεξε να μιλήσει δημόσια για τον καρκίνο, σπάζοντας τη σιωπή γύρω από μια λέξη που εξακολουθεί να προκαλεί φόβο.

Η Ειρήνη βρέθηκε αντιμέτωπη με τη διάγνωση τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης μαστογραφίας που πραγματοποιούσε, όπως κάθε χρόνο. Τα αποτελέσματα έδειξαν κάτι ύποπτο και οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τον καρκίνο του μαστού.

Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μαστεκτομή, ενώ από τον Φεβρουάριο ξεκίνησε ένας νέος κύκλος δοκιμασιών με τις χημειοθεραπείες. Ωστόσο, όπως η ίδια παραδέχεται, η πιο δύσκολη στιγμή δεν ήταν ούτε το χειρουργείο ούτε οι θεραπείες.

«Είμαι κομμώτρια. Για μένα το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν όταν χρειάστηκε να ξυρίσω τα μαλλιά μου», λέει χαρακτηριστικά.

Ο λόγος που αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν όχι για να προκαλέσει συγκίνηση, αλλά για να συμβάλει στην απομυθοποίηση της ασθένειας.

«Δεν ήθελα η λέξη καρκίνος να είναι ταμπού. Όσο τη φοβόμαστε και την κρύβουμε, τόσο πιο δύσκολη γίνεται. Όπως λέμε ότι έχουμε ζάχαρο, έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καρκίνο και ότι θα τον παλέψουμε», σημειώνει.

Η ανταπόκριση που δέχθηκε ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περίμενε. Εκατοντάδες μηνύματα έφτασαν στο κινητό και στους λογαριασμούς της από γυναίκες που είχαν περάσει την ίδια δοκιμασία, από ανθρώπους που βρίσκονταν σε θεραπεία αλλά και από οικογένειες που ήθελαν να της εκφράσουν τη στήριξή τους.

Μέσα από αυτά τα μηνύματα αντιλήφθηκε και μια άλλη, λιγότερο ορατή πλευρά της ασθένειας. Γυναίκες που βρέθηκαν μόνες τους απέναντι στη διάγνωση, χωρίς οικογενειακή ή συντροφική στήριξη, επικοινώνησαν μαζί της ζητώντας απλώς κάποιον να τις ακούσει.

Η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να σταθεί δίπλα τους, καθώς θεωρεί ότι η ψυχολογική υποστήριξη είναι εξίσου σημαντική με τη θεραπεία.

Από όλες τις στιγμές που βίωσε, μία παραμένει χαραγμένη στη μνήμη της περισσότερο από κάθε άλλη. Ήταν όταν χρειάστηκε να μιλήσει στην κόρη της για τη διάγνωση.

«Το μόνο που με ρώτησε ήταν: “Μαμά, θα πεθάνεις;”», θυμάται.

Η απάντησή της ήταν άμεση.

«Όχι φυσικά, παιδί μου. Δεν θα πεθάνω. Θα το παλέψουμε και θα είμαι εδώ».

Σήμερα, έχοντας ολοκληρώσει την τελευταία χημειοθεραπεία της, η Ειρήνη Ράγιου συνεχίζει να μοιράζεται την εμπειρία της με τον ίδιο στόχο: να υπενθυμίσει ότι η έγκαιρη πρόληψη σώζει ζωές και ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να νιώθει μόνη απέναντι σε μια τέτοια δοκιμασία.

Για την ίδια, η μεγαλύτερη νίκη δεν ήταν μόνο η ολοκλήρωση της θεραπείας, αλλά η συνειδητοποίηση ότι γύρω της υπήρχαν άνθρωποι έτοιμοι να σταθούν δίπλα της. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να μεταφέρει σε όσους δίνουν σήμερα τη δική τους μάχη.