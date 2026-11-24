Η Αθήνα εγκαινιάζει την εορταστική της περίοδο με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος στις 19:30.

Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο, η οποία αρχίζει στις 17:30 και περιλαμβάνει μουσικό πρόγραμμα, παρουσίαση από τον Γιώργο Λιανό και συμμετοχή της Μαρίνας Σπανού.

Το έλατο έχει ήδη τοποθετηθεί στο κέντρο της πλατείας και προέρχεται από φυτώριο στις Ρίζες Χρυσοβίτσας του Δήμου Τρίπολης. Ο δήμαρχος Αθηναίων και ο Γιώργος Λιανός θα δώσουν το σύνθημα για την ενεργοποίηση των φωτισμών, με το άναμμα του δέντρου να σηματοδοτεί την έναρξη των χριστουγεννιάτικων δράσεων στην πρωτεύουσα.

Το πρόγραμμα ανοίγει η Big Band του Δήμου Αθηναίων, ενώ ακολουθεί η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει προβλέψει παράλληλη απόδοση στη νοηματική γλώσσα, ώστε η εκδήλωση να είναι προσβάσιμη σε περισσότερους πολίτες.

Πώς θα στολιστεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα

Το δέντρο θα διακοσμηθεί με κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στολίδια από πλεξιγκλάς, γιρλάντα και χιλιάδες μέτρα λαμπιόνια. Η φετινή γιρλάντα θα καλύπτει τα κλαδιά του ελάτου, διατηρώντας τον εορταστικό χαρακτήρα του στολισμού και κατά τις πρωινές ώρες.

Στην πλατεία Συντάγματος προβλέπονται συνολικά 21.000 μέτρα γιρλάντας, που αντιστοιχούν σε περίπου 168.000 λαμπιόνια. Στις κολώνες θα τοποθετηθούν φωτεινά αστέρια και στεφάνια, ενώ ένας φωτεινός Άγιος Βασίλης θα εγκατασταθεί στον χώρο ως σημείο για φωτογραφίες και αλληλεπίδραση των επισκεπτών.

Η οδός Ερμού θα συνδεθεί οπτικά με το Σύνταγμα μέσω φωτεινής πύλης με καρυοθραύστες, γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια.