Θεσσαλονίκη: Άφησαν αυτοκίνητο με τη μία ρόδα

Δύο άτομα, ένας από τους οποίους ανήλικος, έκλεψαν ελαστικά, από αυτοκίνητο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί του τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν τους δύο νεαρούς, καθώς φέρονται χθες τα ξημερώματα, να έκλεψαν τις τρεις ρόδες μαζί με έναν συνεργό, από σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Όταν τα δύο άτομα αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς τράπηκαν σε φυγή αλλά οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν.

Αναφορικά με τη μεταφορά των ελαστικών οι δύο άνδρες επρόκειτο να χρησιμοποιήσαν αυτοκίνητο του συνεργού τους. Οι ρόδες επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου και τα εργαλεία που οι δράστες χρησιμοποίησαν για την κλοπή, δύο σταυροι-κλειδιά, ένας γρύλος και ένας κόφτης, κατασχέθηκαν.