30χρονος δέχτηκε επίθεση από 8 άτομα- Συνελήφθησαν τέσσερις 23χρονοι

Συνελήφθησαν από την Αστυνομία, τέσσερις 23χρονοι, που κατηγορούνται για το επεισόδιο με την επίθεση από ομάδα οκτώ ατόμων, εναντίον ενός 30χρονου, στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το επεισόδιο, σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης, όταν οι δράστες πλησίασαν το θύμα, και για άγνωστο λόγο του επιτέθηκαν με τη χρήση μεταλλικής ράβδου, κομμάτι από ξύλο, αλλά και με τη χρήση σωματικής βίας.

Το αποτέλεσμα ήταν, ο 30χρονος να τραυματιστεί στο σώμα, αλλά και στο κεφάλι.

Ωστόσο, ένας από τους δράστες, πήρε το τσαντάκι του θύματος, που περιείχε προσωπικά αντικείμενα, χρήματα, και κινητό τηλέφωνο, και λίγο αργότερα, του παραδόθηκε με όλο το περιεχόμενό του.

Η Ελληνική Αστυνομία, συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη, των υπολοίπων δραστών.