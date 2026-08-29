Καρέ-καρέ η κλοπή κοτόπουλων εν κινήσει στο Κάϊρο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια θεαματική και άκρως κινηματογραφική κλοπή σε αυτοκινητόδρομο του Καΐρου στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τις αρχές τις Αιγύπτου για το περιστατικό της κλοπής, τρεις άνδρες έκλεψαν 105 κιλά κοτόπουλου από το πίσω μέρος ενός φορτηγού που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άντρας να στηρίζεται στο καπό του αυτοκινήτου που έχει πλησιάσει το φορτηγό με τα κοτόπουλα. Ο άνδρας παίρνει τα κιβώτια και τα δίνει σε έναν άλλον που βρίσκεται στην καρότσα του αυτοκινήτου των δραστών και τα τοποθετεί εκεί.

Σύμφωνα με τον οδηγό του φορτηγού, το όχημα μετέφερε τέσσερις τόνους κοτόπουλου από ένα εργοστάσιο. Ο οδηγός είπε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι είχε γίνει η κλοπή και ανακάλυψε μόνο μετά το περιστατικό ότι έλειπαν 105 κιλά εμπορευμάτων.