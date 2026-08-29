Πετούσε σκουπίδια στην Πάρνηθα

Ασυνείδητοι εντοπίστηκαν χθες το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Αχαρνών να αδειάζουν ένα ολόκληρο φορτηγό με ογκώδη αντικείμενα. Σε περιπολία που πραγματοποιούσε το προσωπικό πυρασφάλειας όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός εντόπισε το όχημα σε αραιοκατοικημένη περιοχή στους πρόποδες της Πάρνηθας να πετάνε μπάζα τα οποία ήταν προφανώς προϊόν ανακαίνισης. Άμεσα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τη Δημοτική Αστυνομία για τον εντοπισμό τους και αποδείχθηκε πως προέρχονται από άλλο δήμο και ασχολούνται με ανακαινίσεις.

Πηγή:Σπύρος Βρεττός

Ένα είναι βέβαιο, επισημαίνει , ΄΄πως είμαστε αποφασισμένοι τέτοια φαινόμενα να αντιμετωπιστούν χωρίς την παραμικρή ανοχή. Θα επιβληθούν τα μέγιστα πρόστιμα, ενώ έχω δώσει και οδηγίες για να κινηθούν και οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Πηγή: Σπύρος Βρεττός

Κάποιοι θεωρούν πως μπορούν ανεξέλεγκτα να μετατρέπουν τον δήμο μας σε χωματερή και να ξεφορτώνονται μπάζα και ογκώδη μη σεβόμενοι ούτε καν τον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας σε κάποιες περιπτώσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να μην τους το επιτρέψουμε και τέτοια περιστατικά θα αντιμετωπίζονται αμείλικτα. Κανείς δεν μπορεί να προσβάλει με τέτοιο βάναυσο τρόπο την καθημερινότητα των δημοτών, το φυσικό περιβάλλον, αλλά και την νομιμότητα, παραβιάζοντας όχι μόνο τους νόμους αλλά και κάθε ηθικό φραγμό.

Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι συντονισμένες σε αυτή την κατεύθυνση και ευχαριστώ τους εργαζόμενους που συμβάλλουν με κάθε τρόπο. Σε αυτή την προσπάθεια περιμένουμε και τη συνδρομή κάθε συνδημότη μας΄΄.