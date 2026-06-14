Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό 71χρονο μοτοσικλετιστή έπειτα από πρόσκρουση σε στηθαίο ασφαλείας

Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα ένας 71χρονος άνδρας, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης–Μηχανιώνας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί προανάκριση το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.