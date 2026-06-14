Δώρισε ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ Ναυπάκτου – Μια πράξη ανθρωπιάς με μεγάλο συμβολισμό

Έζησε στο εξωτερικό. Πριν από λίγο καιρό βρέθηκε στην περιοχή που μεγάλωσε. Τα Τριζόνια Φωκίδας. Βλέποντας ένα ασθενοφόρο από την Πάτρα να φτάνει στην περιοχή της Δωρίδας, για να βοηθήσει μια ασθενή , πήρε την απόφαση. Πρόσφερε ένα ασθενοφόρο για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου.

Δεν θεωρεί ότι έκανε κάτι σημαντικό. Απέδειξε όμως ότι η λέξη Άνθρωπος μπορεί να γραφτεί με Α κεφαλαίο.