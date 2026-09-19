Τρεις συλλήψεις για παράνομες μεταφορές μεταναστών

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς χθες (18/9/2026), σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, τρεις αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Πιο αναλυτικά:

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς, που με αυτοκίνητα, μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα μη νόμιμους μετανάστες.

Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί συνέλαβαν αρχικά τον έναν δράστη, ο οποίος κινούνταν στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής με αυτοκίνητο, που μετέφερε παράνομα, πέντε μη νόμιμους μετανάστες, ενώ ο οδηγός του έτερου οχήματος, αντιλαμβανόμενος τους αστυνομικούς, συνέχισε την πορεία του, αναπτύσσοντας ταχύτητα, ωστόσο, εντοπίστηκε σε περιοχή της Ροδόπης και συνελήφθη.

Στη δεύτερη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί, εντόπισαν ένα ακινητοποιημένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος συνελήφθη, επειδή, μετέφερε παράνομα, τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.