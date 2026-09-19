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Τραυματισμός 64χρονης λουόμενης

Γλίστρησε από βράχο στις Καβουρότρυπες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/09/2026 15:31
Τραυματισμός 64χρονης λουόμενης
INTIME

Μια 64χρονη Ιταλίδα, τραυματίστηκε χθες (18/9/2026), στο κεφάλι, όταν γλίστρησε από βράχο, στην θαλάσσια περιοχή «Καβουρότρυπες» στη Χαλκιδική, και έπεσε στη θάλασσα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου, και κατόπιν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Για το περιστατικό, διενεργεί ανάκριση από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

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