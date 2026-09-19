Τρόμος για οδηγό ταξί στον Βόλο- Του επιτέθηκαν με σκουπόξυλο

Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την καταγγελία του, ο νεαρός επέστρεψε κρατώντας ένα σκουπόξυλο. Οι εικόνες που περιγράφει ο 52χρονος προκαλούν σοκ.

Όπως λέει, ο νεαρός έσπασε το σκουπόξυλο και κινήθηκε εναντίον του με το μυτερό άκρο, επιχειρώντας να του το καρφώσει στην κοιλιά. Ο πατέρας του προσπάθησε να τον συγκρατήσει, όμως, σύμφωνα πάντα με την περιγραφή του οδηγού, τελικά τραυματίστηκε και ο ίδιος μέσα στην πάλη.

Ένα χτύπημα στον καρπό ήταν αρκετό για να προκαλέσει κάταγμα στον 52χρονο. «Με χτύπησε στο χέρι και μου το έσπασε», περιγράφει ο οδηγός, ο οποίος έζησε στιγμές τρόμου ενώ βρισκόταν μόνος στην πιάτσα.

Οι δύο άνδρες αποχώρησαν από το σημείο όταν έφτασαν συνάδελφοι του οδηγού.Ο 52χρονος, μαζί με τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Βόλου «Ο Άγιος Χριστόφορος», μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση και υπέβαλε μήνυση.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: magnesianews.gr