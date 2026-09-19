Άρτα: Μια σύλληψη για τηλεφωνική απάτη

Δικογραφία σχηματίστηκε από αστυνομικούς στην Άρτα για κακουργηματική απάτη στις 17/9/2026, με την εμπλοκή ενός ημεδαπού, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί.

Πιο αναλυτικά, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη σε περιοχή της Άρτας και αφού προσποιήθηκε ότι είναι υπάλληλος του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., και προφασιζόμενος ότι υφίσταται κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος στο σπίτι της, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και χρυσαφικά που διατηρούσε στο σπίτι της και να τα αφήσει εξωτερικά αυτού για να διαφυλαχθούν.

Οι δράστες, κατόρθωσαν τελικά να τα πάρουν, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από την ηλικιωμένη.

Αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 760 ευρώ και χρυσαφικά, η αξία των οποίων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Μετά από έρευνα ταυτοποιήθηκε και το ΙΧΕ αυτοκίνητο των δραστών, καθώς και ο ιδιοκτήτης, του, ενώ το όχημα βρέθηκε και κατασχέθηκε σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.