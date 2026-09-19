Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ 8 χλμ. ΝΑ της Λίμνης Ευβοίας

Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 12:56, σε απόσταση οκτώ χιλιομέτρων, νοτιοανατολικά της Λίμνης Ευβοίας.

Όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα στις 12:56 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε Ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.0 στην κλίμακα Richter.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 87 χλμ. ΒΒΔ των Αθηνών. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 8 χλμ. ΝΑ της Λίμνης Ευβοίας.