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Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς

Φωτιά στο παλιό κτίριο Μπάντμιντον  στο Γουδή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/07/2026 20:24

Τρεις άνδρες, ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης για την υπόθεση της πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον, στο Πάρκο Γουδή.

Η έρευνα ξεκίνησε αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς και ανατέθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, προχώρησε σε συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των τριών φερόμενων ως εμπλεκόμενων.

 

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Καρσιώτης.

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