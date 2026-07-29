Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς

Τρεις άνδρες, ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης για την υπόθεση της πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον, στο Πάρκο Γουδή.

Η έρευνα ξεκίνησε αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς και ανατέθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, προχώρησε σε συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των τριών φερόμενων ως εμπλεκόμενων.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Καρσιώτης.