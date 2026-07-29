Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 41χρονος
Αρκετά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα, σχετικά με το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο, με τις αρχές, να προσπαθούν ρίξουν φως, στην υπόθεση.
Σε κατ’ οίκον περιορισμό θα παραμείνει προσωρινά, ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος την τραυμάτισε θανάσιμα καθώς εισαγγελέας και ανακρίτρια διαφώνησαν, ως προς το αν πρέπει, να προφυλακιστεί.
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