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Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 41χρονος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/07/2026 20:44

Αρκετά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα, σχετικά με το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο, με τις αρχές, να προσπαθούν ρίξουν φως, στην υπόθεση.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό θα παραμείνει προσωρινά, ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος  την τραυμάτισε θανάσιμα καθώς εισαγγελέας και ανακρίτρια διαφώνησαν, ως προς το αν πρέπει, να προφυλακιστεί.

 

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