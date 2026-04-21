Τρεις συλλήψεις για απόπειρα απάτης με πρόσχημα διαρροή ρεύματος

Με το πρόσχημα διαρροής ρεύματος επιχείρησαν να εξαπατήσουν γυναίκα, 61 ετών, στη Θεσσαλονίκη, όμως κατέληξαν με χειροπέδες, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στο δήμο Χαλκηδόνος.

Πρόκειται για τρία άτομα, ηλικίας 23, 28 και 41 ετών, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απόπειρα απάτης, από κοινού, καθώς και για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλληφθέντες προσποιήθηκαν υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και, επικαλούμενοι δήθεν βλάβη στην παροχή ρεύματος, έπεισαν την γυναίκα να τοποθετήσει χρήματα και τιμαλφή σε σακούλα έξω από το σπίτι της.

Κατά την παραλαβή της σακούλας, ένας εκ των δραστών συνελήφθη μετά από πεζή καταδίωξη, προβάλλοντας αντίσταση και προκαλώντας φθορές σε αστυνομικό εξοπλισμό. Οι συνεργοί του επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, ωστόσο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην περιοχή των Διαβατών.

Κατασχέθηκαν αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή τους, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιούσαν, ενώ τους βεβαιώθηκαν και τροχονομικές παραβάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

