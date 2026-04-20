Κάστρο των Σαλώνων στην Άμφισσα- 205η επέτειος από την απελευθέρωση
Με μια εντυπωσιακή αναπαράσταση, παρελάσεις και δράσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, γιόρτασε ο Δήμος Άμφισσας την 205η επέτειο από την απελευθέρωση του Κάστρου των Σαλώνων. Μία από τις πρώτες σημαντικές νίκες των Ελλήνων στην Επανάσταση του 1821.
Τις εορταστικές εκδηλώσεις τίμησε με την παρουσία του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις