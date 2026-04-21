Έρευνες στην Κρήτη για τον εντοπισμό 43χρονης μητέρας που εξαφανίστηκε

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό μιας 43χρονης γυναίκας από τις Δάφνες του δήμου Ηρακλείου, η οποία εξαφανίστηκε.

Η 43χρονη φέρεται να έφυγε το πρωί της περασμένης Κυριακής (19-4-2026) με το αυτοκίνητό της από το σπίτι της και δεν επέστρεψε ποτέ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο γιος της έκανε γνωστό αργά τη νύχτα της Κυριακής στις αρχές, το γεγονός ότι η μητέρα του είχε εξαφανιστεί, ενημερώνοντας παράλληλα ότι η 43χρονη του είχε στείλει μήνυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, πως θα επικοινωνήσει μαζί του αργότερα το βράδυ.

Αυτό, όπως περιέγραψε ο γιος της, δεν έγινε ποτέ και ακολούθησε η δήλωση εξαφάνισης.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό της 43χρονης γυναίκας ξεκίνησε χθες, ενώ σε αυτή συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, αλλά και drone της πυροσβεστικής που «χτενίζει» την ευρύτερη περιοχή, στην οποία εκτιμάται ότι κινήθηκε η γυναίκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ