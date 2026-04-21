Μυτιλήνη: Έληξε η κινητοποίηση των κτηνοτρόφων στο λιμάνι

Έληξε σήμερα το πρωί, λίγο μετά την άφιξη στο λιμάνι της Μυτιλήνης του πλοίου της γραμμής Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη «Νήσος Χίος», η κατάληψη της χερσαίας ζώνης του επιβατικού λιμανιού.

Με παρέμβαση του Λιμενάρχη Μυτιλήνης και του Αστυνομικού Διευθυντή Λέσβου ζητήθηκε από μικρή ομάδα κτηνοτρόφων που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο λιμάνι να αποχωρήσουν αφού ένας τέτοιος μικρός αριθμός διαμαρτυρομένων δεν δικαιολογεί την κατάληψη του χώρου.

Αποτέλεσμα ήταν οι κτηνοτρόφοι να αποχωρήσουν και να ξεκινήσει άμεσα η εκφόρτωση των φορτηγών με εμπορεύματα που βρίσκονταν στο πλοίο και στη συνέχεια η προμήθεια της αγοράς με τα απαραίτητα για τη λειτουργία της προϊόντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ