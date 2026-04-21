Άγνωστοι αφαίρεσαν βίδες ασφαλείας από κούνια σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά

Μήνυση κατ’ αγνώστων για τις ζημιές που προκάλεσαν άγνωστοι σε κούνια στην παιδική χαρά της πλατείας Σκρα κατέθεσε το απόγευμα της Δευτέρας ο Δήμος Καλαμαριάς, ο οποίος τονίζει σε σχετική ανακοίνωση ότι «δεν πρόκειται για απλή φθορά, αλλά για ενέργεια που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε ατύχημα με απρόβλεπτες συνέπειες»

Συγκεκριμένα, άγνωστοι προχώρησαν στην αφαίρεση και των δύο βιδών από τη βάση κούνιας στην παιδική χαρά και σύμφωνα με τον Δήμο, «ο τρόπος δράσης τους μαρτυρά δολιοφθορά, καθώς δεν πρόκειται για κοινές βίδες, αλλά για ενισχυμένες βίδες ασφαλείας, η αφαίρεση των οποίων απαιτεί τη χρήση ειδικού εργαλείου και εξειδικευμένο χειρισμό»

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και ίχνη βίαιης παρέμβασης, καθώς η κολώνα της κούνιας, που μόλις είχε βαφτεί, δέχθηκε ισχυρό χτύπημα (πιθανότατα κλωτσιά).

Ο Δήμος Καλαμαριάς επισημαίνει ότι η παιδική χαρά είχε ελεγχθεί μόλις στις 30 Μαρτίου από την αρμόδια εταιρεία πιστοποίησης, η οποία εξέδωσε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και την προηγούμενη εβδομάδα από την η εταιρεία συντήρησης, με την οποία ο Δήμος έχει συνάψει σύμβαση για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των παιδικών χαρών.

Το βράδυ της Κυριακής η παιδική χαρά αποκλείστηκε για λόγους προστασίας του κοινού, και τη Δευτέρα ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και επιδιόρθωσης.

