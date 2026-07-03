Τραυματισμός τουρίστα στη Σαντορίνη

Ένας 25χρονος βρετανός τουρίστας τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι στην Οία.

Είχε νοικιάσει σκάφος και βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή «Εφτά παίδες», στην Καλντέρα της Οίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενώ κολυμπούσε προσπαθούσε να κάνει χειρισμούς για να μην πέσει το σκάφος στα βράχια, λόγω κυματισμού, τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι από την προπέλα του σκάφους.

Το μισθωμένο σκάφος κατέπλευσε με τη βοήθεια ενός επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στον Όρμο Αμμούδι και ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το λιμεναρχείο Θήρας.