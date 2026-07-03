Εξιτήριο για τον σύζυγο της Βάγιας Νέστορα
Εξιτήριο πήρε ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, κι ένας ακόμη τραυματίας, που νοσηλεύονταν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, μετά την τρομοκρατική επίθεση.
Να θυμίσουμε ότι η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Ν.Δ. έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.
Διαβάστε αναλυτικά στην ανακοίνωση του νοσοκομείου:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι ασθενείς κ. Νέστoρας Παναγιώτης και ο κ. Γ.Π, έλαβαν σήμερα εξιτήριο από το Πνευμονολογικό Τμήμα του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ καθώς αντιμετωπίστηκε η αναπνευστική δυσχέρεια τους από την εισπνοή καπνού και η κατάσταση της υγείας τους κρίθηκε πλήρως αποκατασταθείσα από την επιστημονική ομάδα των θεραπόντων ιατρών.
Η κα Ε.Π, συνεχίζει την νοσηλεία της στην Β Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ-Στεφανιαία Μονάδα σε πολύ καλή και σταθερή κλινική κατάσταση μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις.
Εκ της Διοικήσεως
του Νοσοκομείου
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