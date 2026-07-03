Για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη Λιμενάρχης στη Θεσσαλονίκη
Για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη Λιμενάρχης στη Θεσσαλονίκη.
Η καταγγελία έγινε από τη σύζυγό του η οποία τηλεφώνησε στο Αστυνομικό τμήμα λέγοντας ότι τη χτύπησε ο σύζυγός της.
Ο Λιμενάρχης συνελήφθη στο σπίτι τους από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου.
Ο συγκεκριμένος υπηρετεί με τον βαθμό του Πλοιάρχου στο Λιμενικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο πριν από δύο χρόνια.
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