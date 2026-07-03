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Για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη Λιμενάρχης στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/07/2026 12:04
Για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη Λιμενάρχης στη Θεσσαλονίκη
ΙΝΤΙΜΕ

Για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη Λιμενάρχης  στη Θεσσαλονίκη.

Η καταγγελία έγινε από τη σύζυγό του η οποία τηλεφώνησε στο Αστυνομικό τμήμα λέγοντας ότι τη χτύπησε ο σύζυγός της.

Ο Λιμενάρχης συνελήφθη στο σπίτι τους από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου.

Ο συγκεκριμένος υπηρετεί με τον βαθμό του Πλοιάρχου στο Λιμενικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο πριν από δύο χρόνια.

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