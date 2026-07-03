«Απόφαση ορόσημο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν πριν από λίγο δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ με μια απόφαση που χαρακτηρίζεται κομβική για τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του Οργανισμού Αγροτικών Επιδοτήσεων από εδώ και στο εξής.

Για την κατηγορία της υπεξαίρεσης εγγράφων επειδή η ζημιά είναι πάνω από 120.000 € τα δύο πρώην στελέχη παραπέμφθηκαν στο εφετείο κακουργημάτων. Ενώ κρίθηκαν ένοχοι για τις κατηγορίες υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έχει αποσυρθεί για να αποφασίσει επί της αναγνώρισης ή μη ελαφρυντικών στους δύο κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους η απόφαση αυτή αλλάζει τα δεδομένα καθώς αναγνωρίζει- υποστηρίζουν- με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο πως στο εσωτερικό του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξαν σοβαρές εστίες ανομίας. ‎Με βάση αυτόν τον ισχυρισμό, οι ίδιοι κύκλοι εκτιμούν πως δεν αποκλείεται να ανοίξει νέος κύκλος ερευνών, αυτή τη φορά για τυχόν εμπλοκή ελεγκτών ή υπαλλήλων στην υπόθεση. Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη – σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ- περισσότεροι από 1100 κατηγορούμενοι που φέρεται να είχαν σχηματίσει 5 εγκληματικές οργανώσεις. Το παράνομο όφελος που αποκόμισαν εκτιμάται κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ, παραμένει άγνωστο όμως πόσα από αυτά θα επιστραφούν στα δημόσια ταμεία.

Ο πρόεδρος των γεωτεχνικών σχολίασε στον ALPHA