Έκρυψαν πιστόλια σε φορτηγό

Στη σύλληψη δύο Τούρκων που φέρονται να διακινούσαν παράνομα όπλα από την Τουρκία στην Ελλάδα, προχώρησαν αστυνομικοί στον Έβρο το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Γραφείου Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων, εντόπισαν και πραγματοποίησαν έλεγχο σε δύο φορτηγα διεθνών μεταφορών στην περιοχή του Έβρου. Κατα την έρευνα διαπιστώθηκε πως το πρώτο φορτηγό λειτουργούσε ως προπομπός ελέγχοντας τον δρόμο για τυχόν αστυνομικές δυνάμεις. Στο δεύτερο φορτηγό το οποίο κατασχέθηκε, βρέθηκαν κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού, ταξιδιωτικός σάκος με 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Όλα ήταν αεροστεγώς κλεισμένα σε συσκευασίες και κατασχέθηκαν.

Οι αστυνομικοί είχαν σχεδιάσει ολόκληρη την επιχείρηση μετά από πληροφορίες και στοιχεία που αποκάλυψαν πως επίκειται μεταφορά μεγάλης ποσότητας οπλισμού με φορτηγά διεθνών μεταφορών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ενώ, αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.