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Έρευνες ψηφιακών στοιχείων και μηχανήματος

για την υπόθεση θανάτου του Γ. Μαζωνάκη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/09/2026 13:35

Στο κάδρο των Aρχών, μπαίνει πλέον η ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων γιατρών στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, με την Ελληνική Αστυνομία να ξεσκονίζει τις σχέσεις τους με το προφυλακισμένο ζευγάρι.

Μιλώντας στον Alpha, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε την κατάσχεση του χρηματοκιβωτίου του τραγουδιστή, διευκρινίζοντας ότι για να ανοίξει, απαιτείται η εντολή Εισαγγελέα.

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