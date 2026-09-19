Έρευνες ψηφιακών στοιχείων και μηχανήματος

Στο κάδρο των Aρχών, μπαίνει πλέον η ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων γιατρών στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, με την Ελληνική Αστυνομία να ξεσκονίζει τις σχέσεις τους με το προφυλακισμένο ζευγάρι.

Μιλώντας στον Alpha, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε την κατάσχεση του χρηματοκιβωτίου του τραγουδιστή, διευκρινίζοντας ότι για να ανοίξει, απαιτείται η εντολή Εισαγγελέα.