Έρευνες ψηφιακών στοιχείων και μηχανήματος
για την υπόθεση θανάτου του Γ. Μαζωνάκη
Στο κάδρο των Aρχών, μπαίνει πλέον η ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων γιατρών στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, με την Ελληνική Αστυνομία να ξεσκονίζει τις σχέσεις τους με το προφυλακισμένο ζευγάρι.
Μιλώντας στον Alpha, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε την κατάσχεση του χρηματοκιβωτίου του τραγουδιστή, διευκρινίζοντας ότι για να ανοίξει, απαιτείται η εντολή Εισαγγελέα.
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