Τραγωδία στον Ισθμό . Θαλαμηγός συγκρούστηκε με αλιευτικό στις Κεχριές

Τραγικό δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στις Κεχριές στα Ίσθμια της Κορίνθου, όταν μεγάλη θαλαμηγός –μήκους 50 μέτρων– συγκρούστηκε με μικρή, αλιευτική λέμβο.Στη λέμβο επέβαιναν ένας 76χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του, και ο εγγονός του ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.