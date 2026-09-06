LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Περάστε, Φιλήστε...Τελειώσατε

Περάστε, Φιλήστε...Τελειώσατε

14:45
ALPHA NEWS

Τραγωδία στον Ισθμό . Θαλαμηγός συγκρούστηκε με αλιευτικό στις Κεχριές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/09/2026 16:13
Τραγωδία στον Ισθμό . Θαλαμηγός συγκρούστηκε με αλιευτικό στις Κεχριές
Η θαλαμηγός που συγκρούστηκε με το αλιευτικό INTIME / ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Τραγικό δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε τα μεσάνυχτα  στις Κεχριές  στα Ίσθμια της Κορίνθου, όταν μεγάλη θαλαμηγόςμήκους 50 μέτρων– συγκρούστηκε με μικρή, αλιευτική λέμβο.Στη λέμβο επέβαιναν ένας 76χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του, και ο εγγονός του ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης