Έφτασε στην εκκλησία με αλωνιστικό μηχάνημα!

Η νύφη στη Χωριστή της Δράμας, φορέσς το νυφικό της ανέβηκε στο αλωνιστικό μηχάνημα και μαζί με τον πατέρα της έφτασαν στην εκκλησία όπου την περίιμεναν ο γαμπρός και οι καλεσμένοι τους!

Ένας ξεχωριστός γάμος έγινε χθες στη Χωριστή της Δράμας και συγκεκριμένα στο χωριό Νικοτσάρα.

Η νύφη έφτασε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής με αλωνιστικό μηχάνημα, συνοδευόμενη από τον πατέρα της κι εντυπωσίασε τους καλεσμένους που την περίμεναν.

Τόσο η Διαμαντένια, η νύφη, όσο και ο Φώτης ο γαμπρός, μεγάλωσαν μέσα στα αγροτικά μηχανήματα και αποφάσισαν με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν και την αγροτική καταγωγή τους.