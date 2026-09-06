Έφτασε στην εκκλησία με αλωνιστικό μηχάνημα!
Η νύφη στη Χωριστή της Δράμας, φορέσς το νυφικό της ανέβηκε στο αλωνιστικό μηχάνημα και μαζί με τον πατέρα της έφτασαν στην εκκλησία όπου την περίιμεναν ο γαμπρός και οι καλεσμένοι τους!
Ένας ξεχωριστός γάμος έγινε χθες στη Χωριστή της Δράμας και συγκεκριμένα στο χωριό Νικοτσάρα.
Η νύφη έφτασε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής με αλωνιστικό μηχάνημα, συνοδευόμενη από τον πατέρα της κι εντυπωσίασε τους καλεσμένους που την περίμεναν.
Τόσο η Διαμαντένια, η νύφη, όσο και ο Φώτης ο γαμπρός, μεγάλωσαν μέσα στα αγροτικά μηχανήματα και αποφάσισαν με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν και την αγροτική καταγωγή τους.
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