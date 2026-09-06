Φωτιά στην Κόνιτσα:150 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

Μεγάλη αναζωπύρωση στην Τραπεζίτσα – Μήνυμα του 112 προειδοποιεί για πυκνούς καπνούς.Η φωτιά καίει σε χαράδρες καθιστώντας δύσκολη την κατάσβεσή της – Δείτε βίντεο από το πύρινο μέτωπο.

Μεγάλη αναζωπύρωση παρουσίασε σήμερα (06.09.2026) η φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από 4 ημέρες στην Κόνιτσα με αποτέλεσμα να σημάνει νέος συναγερμός στην πυροσβεστική και μήνυμα του 112 να σταλεί στους κατοίκους της περιοχής.

Η φωτιά έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Στο μέτωπο της Κόνιτσας αυτή τη στιγμή επιχειρούν 150 πυροσβέστες, 10 ομάδες δασοκομάντος, 48 οχήματα και 15 εναέρια μέσα: 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.