Φωτιά στις Αφίδνες. Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δροσοπηγή, Αφιδνών, στον δήμο Ωρωπού Αττικής.Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.