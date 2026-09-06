Φωτιά στις Αφίδνες. Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δροσοπηγή, Αφιδνών, στον δήμο Ωρωπού Αττικής.Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, καθώς και εθελοντές.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
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