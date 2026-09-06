Νίκος Αλιάγας: Η έκπληξη στα εγκαίνια της φωτογραφικής του έκθεσης στο Βέλγιο

Τον Νίκο Αλιάγα υποδέχτηκε ο δήμαρχος της πόλης Ans, Grégory Philippin, στο επιβλητικό Κάστρο του Waroux, την παραμονή των εγκαινίων της φωτογραφικής του έκθεσης «The Greek Spirit».

Ο γνωστός παρουσιαστής και φωτογράφος παρουσίασε τη φωτογραφική του δουλειά, μιλώντας για την έμπνευση πίσω από τις εικόνες του και για τη διαχρονική σχέση του με την Ελλάδα. Μέσα από τον φακό του, ο Νίκος Αλιάγας καταγράφει πρόσωπα, στιγμές και αυθεντικές εικόνες, αποτυπώνοντας με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο το ελληνικό πνεύμα.

Η εκδήλωση, ωστόσο, έκρυβε και μια ξεχωριστή έκπληξη για τον Νίκο Αλιάγα. Οι διοργανωτές είχαν φροντίσει να βρίσκεται εκεί ο Mario Barravecchia (Μάριο Μπαραβέκια), ο Βέλγος τραγουδιστής και μεγάλος φιναλίστ του πρώτου κύκλου του γαλλικού Star Academy, το 2001, την παρουσίαση του οποίου είχε αναλάβει τότε ο Νίκος Αλιάγας.

Η συνάντηση των δύο ανδρών ήταν ιδιαίτερα θερμή, καθώς τους συνδέει μια μακρόχρονη και στενή φιλία. Ο Νίκος Αλιάγας και ο Mario Barravecchia έχουν διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια στενή επαφή, έχοντας συναντηθεί και συνεργαστεί πολλές φορές σε τηλεοπτικά πλατό και σημαντικές εκδηλώσεις.

Η παρουσία του Mario Barravecchia αποτέλεσε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, ξυπνώντας αναμνήσεις από μια σημαντική περίοδο της τηλεοπτικής πορείας του Νίκου Αλιάγα στη Γαλλία και δημιουργώντας μια όμορφη σύνδεση με το νέο του καλλιτεχνικό εγχείρημα, τη φωτογραφική έκθεση «The Greek Spirit»